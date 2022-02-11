Россия — Чехия на Олимпийских играх — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

В эти дни в Пекине (Китай) проходят матчи группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года. Сборная России завтра, 12 февраля, проведёт свой заключительный матч на предварительном этапе, встретившись с командой Чехии.



Встречу в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 1». Трансляция будет также доступна на официальном сайте «России 1». Начало матча запланировано на 16:10 по московскому времени.



Напомним, хоккейный турнир стартовал в среду, 9 февраля. Сборная России на предварительном этапе выступает в группе В с командами Чехии, Дании и Швейцарии.



15 февраля на хоккейном турнире Олимпиады пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10 мск).