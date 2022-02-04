«Чикаго» рассматривает Чиарелли новым генменеджером. Он приводил «Бостон» к Кубку Стэнли

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что «Чикаго Блэкхоукс» проведёт переговоры с вице-президентом «Сент-Луиса» по хоккейным операциям Питером Чиарелли по поводу его возможного назначения на должность генерального менеджера клуба.



«Чикаго» продолжает поиски кандидата на эту должность после отставки Стэна Боумэна на фоне скандала из-за дела о насилии Кайла Бича видеоаналитиком клуба в 2010 году. Клуб сформировал консультативный совет для поиска специалиста, туда вошли бывшие игроки: Эдди Ольчик, Мариан Госса и Патрик Шарп.



Чиарелли ранее работал генеральным менеджером «Бостон Брюинз» (2006 — 2015, победа в Кубке Стэнли в 2011 году) и «Эдмонтон Ойлерз» (2015 — 2019).



Среди других кандидатов рассматривается исполняющий в настоящий момент обязанности генменеджера «Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон.



«Чикаго» занимает 14-е место в таблице Западной конференции, набрав 39 очков после 46 матчей.