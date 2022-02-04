The Fourth Period: Тарасенко и Георгиев — в топ-30 игроков НХЛ, которых могут обменять

Издание The Fourth Period опубликовало рейтинг из 30 хоккеистов, которые могут сменить клубы до закрытия рынка в Национальной хоккейной лиге. Обмены в лиге можно совершать до 21 марта.



В топ вошли четыре российских хоккеиста: голкиперы «Даллас Старз» Антон Худобин и «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, а также форварды «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и «Рейнджерс» Виталий Кравцов.



1. Джейкоб Чикран («Аризона Койотс»);



2. Бен Шьяро («Монреаль Канадиенс»);



3. Йон Клингберг («Даллас Старз»);



4. Джейк Дебраск («Бостон Брюинз»);



5. Фил Кессел («Аризона»);



6. Кэлвин де Хаан («Чикаго Блэкхоукс»);



7. Дилан Строум («Чикаго»);



8. Марк Джиордано («Сиэтл Кракен»);



9. Джефф Питри («Монреаль»);



10. Райлли Смит («Вегас Голден Найтс»);



…



24. Антон Худобин («Даллас»);



25. Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»);



27. Виталий Кравцов («Рейнджерс»);



29. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).