The Fourth Period: Тарасенко и Георгиев — в топ-30 игроков НХЛ, которых могут обменять

Издание The Fourth Period опубликовало рейтинг из 30 хоккеистов, которые могут сменить клубы до закрытия рынка в Национальной хоккейной лиге. Обмены в лиге можно совершать до 21 марта.
В топ вошли четыре российских хоккеиста: голкиперы «Даллас Старз» Антон Худобин и «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, а также форварды «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и «Рейнджерс» Виталий Кравцов.
1. Джейкоб Чикран («Аризона Койотс»);
2. Бен Шьяро («Монреаль Канадиенс»);
3. Йон Клингберг («Даллас Старз»);
4. Джейк Дебраск («Бостон Брюинз»);
5. Фил Кессел («Аризона»);
6. Кэлвин де Хаан («Чикаго Блэкхоукс»);
7. Дилан Строум («Чикаго»);
8. Марк Джиордано («Сиэтл Кракен»);
9. Джефф Питри («Монреаль»);
10. Райлли Смит («Вегас Голден Найтс»);
…
24. Антон Худобин («Даллас»);
25. Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»);
27. Виталий Кравцов («Рейнджерс»);
29. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).
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