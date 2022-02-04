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The Fourth Period: Тарасенко и Георгиев — в топ-30 игроков НХЛ, которых могут обменять

The Fourth Period: Тарасенко и Георгиев — в топ-30 игроков НХЛ, которых могут обменять
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Издание The Fourth Period опубликовало рейтинг из 30 хоккеистов, которые могут сменить клубы до закрытия рынка в Национальной хоккейной лиге. Обмены в лиге можно совершать до 21 марта.

В топ вошли четыре российских хоккеиста: голкиперы «Даллас Старз» Антон Худобин и «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, а также форварды «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и «Рейнджерс» Виталий Кравцов.

1. Джейкоб Чикран («Аризона Койотс»);

2. Бен Шьяро («Монреаль Канадиенс»);

3. Йон Клингберг («Даллас Старз»);

4. Джейк Дебраск («Бостон Брюинз»);

5. Фил Кессел («Аризона»);

6. Кэлвин де Хаан («Чикаго Блэкхоукс»);

7. Дилан Строум («Чикаго»);

8. Марк Джиордано («Сиэтл Кракен»);

9. Джефф Питри («Монреаль»);

10. Райлли Смит («Вегас Голден Найтс»);



24. Антон Худобин («Даллас»);

25. Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»);

27. Виталий Кравцов («Рейнджерс»);

29. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).

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