Россия — Швейцария на Олимпийских играх — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

Завтра, 9 февраля, стартуют матчи группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России проведёт свой стартовый матч на предварительном этапе, встретившись с командой Швейцарии.



Матч в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 1». Трансляция будет также доступна на официальном сайте «России 1». Начало матча запланировано на 11:40 по московскому времени.



Сборная России на предварительном этапе выступает в группе В с командами Чехии, Дании и Швейцарии. Во второй встрече подопечные Алексея Жамнова сыграют с Данией (11 февраля, 7:10 мск) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).



15 февраля на хоккейном турнире Олимпиады пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10 мск).