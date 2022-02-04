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«Трактор» запустил проект «Краги на полях» — аналог телеграм-канала известных юмористов

«Трактор» запустил проект «Краги на полях» — аналог телеграм-канала известных юмористов
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Челябинский «Трактор» в своём телеграм-канале сегодня, 4 февраля, проводит проект «Краги на полях».

«Шум, гам, телеграм. Вы ещё не слышали? Тогда мы расскажем!

Уже несколько недель телеграм-канал «Круги на полях» шумит в мире российских новых медиа, приковывая внимание людей из мира юмора. 870 тыс. подписчиков — это уже не шутки. Механика проста: известные КВН-щики, звёзды ТНТ и стендапа записывают короткие видеосообщения, общаясь таким образом в своём канале за самые актуальные темы.

Проект «Круги на полях» быстро стал феноменом и впервые найдёт отражение в мире КХЛ. Всю пятницу с вами в «Крагах» будут Сергей Калинин, Евгений Кулик, Никита Тертышный, Алексей Потапов, Илья Карпухин, Алексей Бывальцев и Андрей Стась. Здесь тоже все (почти).

Подключайтесь к официальному каналу клуба в телеграм и проведите эту жаркую пятницу вместе с любимыми игроками», — говорится в сообщении клуба.

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