«Трактор» запустил проект «Краги на полях» — аналог телеграм-канала известных юмористов

Челябинский «Трактор» в своём телеграм-канале сегодня, 4 февраля, проводит проект «Краги на полях».
⠀
«Шум, гам, телеграм. Вы ещё не слышали? Тогда мы расскажем!
⠀
Уже несколько недель телеграм-канал «Круги на полях» шумит в мире российских новых медиа, приковывая внимание людей из мира юмора. 870 тыс. подписчиков — это уже не шутки. Механика проста: известные КВН-щики, звёзды ТНТ и стендапа записывают короткие видеосообщения, общаясь таким образом в своём канале за самые актуальные темы.
Проект «Круги на полях» быстро стал феноменом и впервые найдёт отражение в мире КХЛ. Всю пятницу с вами в «Крагах» будут Сергей Калинин, Евгений Кулик, Никита Тертышный, Алексей Потапов, Илья Карпухин, Алексей Бывальцев и Андрей Стась. Здесь тоже все (почти).
⠀
Подключайтесь к официальному каналу клуба в телеграм и проведите эту жаркую пятницу вместе с любимыми игроками», — говорится в сообщении клуба.
- 4 февраля 2022
-
14:40
-
14:29
-
14:20
-
14:15
-
13:45
-
13:33
-
13:22
-
12:42
-
12:25
-
11:41
-
11:33
-
11:22
-
10:54
-
10:23
-
10:15
-
09:59
-
09:49
-
09:45
-
09:23
-
09:03
-
08:50
-
08:17
-
07:37
-
07:28
-
07:20
-
07:18
-
07:13
-
07:08
-
06:55
-
06:36
-
06:25
-
06:20
-
05:48
-
05:43
-
05:33