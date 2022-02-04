Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022

Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022
Комментарии

Сегодня, 4 февраля, прошёл второй игровой день женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Сборная России одержала уверенную победу в первой встрече предварительного этапа над командой Швейцарии со счётом 5:2. Хет-трик в составе россиянок оформила форвард Полина Болгарева, ещё по шайбе забросили Екатерина Добродеева и Анна Шибанова.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
04 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Швейцария
1:0 Добродеева (Вафина, Павлова) – 05:54' (5x5)   1:1 Штальдер (Кристен, Мюллер) – 17:16' (5x4)   2:1 Болгарева (Кадирова) – 17:29' (5x5)   2:2 Мюллер (Рихнер) – 26:57' (4x5)   3:2 Шибанова (Печникова, Братищева) – 30:30' (5x5)   4:2 Болгарева (Кадирова) – 37:07' (5x5)   5:2 Болгарева (Вафина) – 41:39' (4x5)

Во втором матче дня сборная Китая переиграла команду Дании со счётом 3:1. Китаянки ранее уступили Чехии (1:3), для датчанок эта встреча стала первой на турнире.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
04 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Дания
Окончен
1 : 3
Китай
1:0 Франдсен (Йенсен, Глуд) – 08:06' (5x5)   1:1 Линь (Юй, Ван) – 36:46' (5x5)   1:2 Линь (Линь) – 59:10' (5x5)   1:3 Линь – 59:28' (en)

В таблице группы А по три балла набрали команды Канады, США и России. Сборные Финляндии и Швейцарии имеют по 0 баллов, причём датчанки провели уже две встречи.

В группе В три очка заработали Чехия, Япония и Китай (2 матча). Без баллов в настоящий момент — Швеция и Дания.

Турнирная таблица ОИ-2022 (ж)

Завтра, 5 февраля, на женском хоккейном турнире состоится четыре встречи:

7:10 мск, Канада — Финляндия;
11:40 мск, Япония — Дания;
11:40 мск, Чехия — Швеция;
16:10 мск, США — Россия.

Они точно не тренировались? Сборная России начала Олимпиаду с убедительной победы Они точно не тренировались? Сборная России начала Олимпиаду с убедительной победы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022