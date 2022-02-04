Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022

Сегодня, 4 февраля, прошёл второй игровой день женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



Сборная России одержала уверенную победу в первой встрече предварительного этапа над командой Швейцарии со счётом 5:2. Хет-трик в составе россиянок оформила форвард Полина Болгарева, ещё по шайбе забросили Екатерина Добродеева и Анна Шибанова.

Во втором матче дня сборная Китая переиграла команду Дании со счётом 3:1. Китаянки ранее уступили Чехии (1:3), для датчанок эта встреча стала первой на турнире.

В таблице группы А по три балла набрали команды Канады, США и России. Сборные Финляндии и Швейцарии имеют по 0 баллов, причём датчанки провели уже две встречи.



В группе В три очка заработали Чехия, Япония и Китай (2 матча). Без баллов в настоящий момент — Швеция и Дания.

Завтра, 5 февраля, на женском хоккейном турнире состоится четыре встречи:



7:10 мск, Канада — Финляндия;

11:40 мск, Япония — Дания;

11:40 мск, Чехия — Швеция;

16:10 мск, США — Россия.