Минское «Динамо» сообщило о назначении нового генерального менеджера

Телеграм-канал минского «Динамо» сообщил о назначении Олега Антоненко новым генеральным менеджером клуба.



«Олег Антоненко – генеральный менеджер минского «Динамо». Прославленный хоккеист и тренер вернулся в клуб.



Олег Владимирович Антоненко карьеру хоккеиста начинал в минском «Динамо» в сезоне-1988/1989. Выигрывал Кубок Беларуси и четырежды – золотые медали чемпионата страны. В составе «зубров» провёл 24 матча в КХЛ, в которых набрал 14 (9+5) очков. Признавался лучшим хоккеистом Беларуси 2007 года.



Участник трёх Олимпиад и 11 чемпионатов мира (7 из них – в элитном дивизионе) со сборной Беларуси. С 2014 по 2017 годы Олег Антоненко входил в тренерский штаб национальной сборной Беларуси, а с сентября 2021 года работал консультантом ФХБ и Института сборных команд», — говорится в заявлении клуба.