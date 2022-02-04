Фетисов поделился мнением о возможном проведении Кубка мира в 2024 году

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о возможном проведении Кубка мира по хоккею в 2024 году.
«Кубок мира — очень интересный турнир, поэтому я рад, что он возрождается. Хорошая новость, это правильное решение в пользу развития хоккея. В России он тоже будет популярен – там будут играть наши лучшие хоккеисты. Кубок мира – это соревнование сильнейших. А турнир среди лучших даёт понимание того, куда двигается современный хоккей. Надеюсь, будет выработан алгоритм периодичности проведения чемпионата мира, Олимпийских игр и Кубка мира.
Олимпиада-2026 в этом случае не пострадает? Это совершенно разные соревнования. Олимпийские игры — это комплексное соревнование лучших спортсменов мира, и популяризация хоккея здесь не маловажный фактор. НХЛ был утверждён Тройной золотой клуб, куда входят победители Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли. Кубок мира, или как он раньше назывался Кубок Канады, в этот список не входит», — цитирует Фетисова «Рейтинг букмекеров».
- 4 февраля 2022
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