Игроки «Вашингтона» перед матчем провели традиционный обряд, делая вид, что Овечкин с ними

В ночь со 2 на 3 февраля в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.

Перед встречей игроки «Вашингтона» — Карл Хагелин и Том Уилсон — провели традиционный предматчевый ритуал. Из-за того, что капитан «столичных» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус, он не мог сыграть с «Эдмонтоном», и вместе с тем провести традиционный обряд с одноклубниками. Однако хоккеистов это не смутило. Хагелин и Уилсон всё равно устроили ритуал, делая вид, будто Овечкин находится перед ними.

Посмотреть видео можно в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.