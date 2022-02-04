Басков предложил создать клубный турнир для команд из России, Беларуси и Казахстана

Член Совета Республики Национального собрания, экс-председатель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал решение совета Хоккейной лиги чемпионов (ХЛЧ) не приглашать белорусскую команду для участия в розыгрыше ХЛЧ сезона-2022/2023.



Он заявил, что этот турнир «для избранных европейских команд», и привёл в пример Россию — одного из ключевых игроков мирового хоккея, клубы которой давным-давно отказались от участия в нём.



«Ещё более абсурдным видится упоминание некой «непредсказуемой ситуации» в нашей стране. Решили — и решили, мы ничего не теряем. Все мы, любители хоккея, можем наблюдать за игрой белорусского клуба «Динамо» Минск во второй по силе лиге мира — в КХЛ», — приводит слова Баскова издание «Спутник».



Кроме того, специалист предложил создать клубный турнир для команд из чемпионата Беларуси, российской Высшей хоккейной лиги, Казахстана и других заинтересованных в развитии хоккея стран.

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