Басков предложил создать клубный турнир для команд из России, Беларуси и Казахстана

Член Совета Республики Национального собрания, экс-председатель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал решение совета Хоккейной лиги чемпионов (ХЛЧ) не приглашать белорусскую команду для участия в розыгрыше ХЛЧ сезона-2022/2023.
Он заявил, что этот турнир «для избранных европейских команд», и привёл в пример Россию — одного из ключевых игроков мирового хоккея, клубы которой давным-давно отказались от участия в нём.
«Ещё более абсурдным видится упоминание некой «непредсказуемой ситуации» в нашей стране. Решили — и решили, мы ничего не теряем. Все мы, любители хоккея, можем наблюдать за игрой белорусского клуба «Динамо» Минск во второй по силе лиге мира — в КХЛ», — приводит слова Баскова издание «Спутник».
Кроме того, специалист предложил создать клубный турнир для команд из чемпионата Беларуси, российской Высшей хоккейной лиги, Казахстана и других заинтересованных в развитии хоккея стран.
- 4 февраля 2022
-
18:10
-
17:45
-
17:31
-
17:05
-
16:40
-
16:17
-
15:46
-
15:24
-
14:40
-
14:29
-
14:20
-
14:15
-
13:45
-
13:33
-
13:22
-
12:42
-
12:25
-
11:41
-
11:33
-
11:22
-
10:54
-
10:23
-
10:15
-
09:59
-
09:49
-
09:45
-
09:23
-
09:03
-
08:50
-
08:17
-
07:37
-
07:28
-
07:20
-
07:18
-
07:13