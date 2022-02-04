Шведский клуб отказался от ребрендинга из-за сравнений с символами Германии 1930-х годов

Шведская команда «Фрёлунда» отказалась от ребрендинга, сообщается на официальном сайте команды. Это связано со шквалом критики в адрес клуба.
Позавчера, 2 февраля, шведская команда представила новый логотип клуба — две находящиеся друг напротив друга буквы F. Решение вызвало недовольство не только из-за неприязни фанатов к новому логотипу, но и из-за обвинений в плагиате и сравнений с символами Германии 1930-х годов.
«Фрёлунда» была готов к тому, что новый клубный бренд вызовет острую реакцию как за, так и против, что последние несколько дней показали со всей ясностью. Споры в СМИ и в социальных сетях были интенсивными и громкими, что свидетельствует об огромной приверженности ХК «Фрёлунда».
Вчера, 3 февраля, тон постепенно изменился, и новый клубный бренд стал ассоциироваться с символами Германии 1930-х годов — притча, о которой ассоциация сожалеет и от которой решительно открещивается. Кроме того, когда стала появляться информация о том, что новый клубный бренд является плагиатом, картина ещё больше усложнилась.
Тот факт, что люди в ассоциации получали телефонные звонки с угрозами, текстовые сообщения и электронные письма, стал ещё одним фактором, который привёл к тому, что ситуация с новым клубным брендом стала неустойчивой. Поэтому «Фрёлунда» решает отказаться от клубного бренда, представленного 2 февраля, и приостанавливает работу по поиску нового», — говорится в сообщении.
«Фрёлунда» сегодня такая же хорошая ассоциация, как и несколько дней назад. Клубный бренд важен, но не более чем деятельность ассоциации в целом. В ходе разработки нового бренда клуба было принято решение ввести правила процедуры, которые также были опубликованы. Теперь же наши члены показали, что они хотели большего участия. Участники имеют приоритет интерпретации, и мы допустили ошибку, о которой сожалеем. В ходе дальнейшей работы это будет исправлено», — сказал председатель «Фрёлунда» Матс Грауэрс.
Отметим, что до осени 2021 года команда называлась «Фрёлунда Индианс», а на её логотипе была изображена голова индейца. Летом 2021 года было принято решение о ребрендинге.
- 4 февраля 2022
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