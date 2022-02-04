Овечкин — фаворит на звание лучшего игрока сезона НХЛ по версии The Score, Шестёркин — 5-й

The Score опубликовал свой список фаворитов на получение «Харт Трофи» — приза, вручаемого лучшему игроку сезона в НХЛ.
На первое место издание поставило российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Нападающий в 46 матчах текущего сезона забил 29 голов и отдал 29 результативных передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидируют форвард Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» и нападающий Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» (по 63 очка).
Второе место осталось за капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом, на третье поставили Юбердо, а на четвёртое — форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.
Пятую позицию The Score отдал российскому вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину. Голкипер в текущем сезоне сыграл 28 матчей в старте, одержав 22 победы при 93,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.10.
- 4 февраля 2022
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