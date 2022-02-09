Расписание трансляций игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года стартует сегодня, 9 февраля, в Пекине (Китай). В первой встрече турнира сыграют сборные России и Швейцарии. Матч начнётся 9 февраля в 11:40 мск.
Расписание трансляций первого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022:
9 февраля:
11:40. Россия — Швейцария — «Россия 1»;
16:10. Чехия — Дания — сайт «Матч ТВ».
Напомним, Олимпийские игры начались 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует сегодня, 9 февраля, он продлится до 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A сойдутся сборные Канады, США, Германии и Китая. Группа C состоит из Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.
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