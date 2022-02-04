«Авангард» проведёт Матч звёзд клуба на Красной площади 7 февраля

ХК «Авангард» на официальном сайте объявил о предстоящем Матче звёзд омичей, который запланирован на 7 февраля.

«Соскучились по хоккею в паузу в регулярке? Расстроились из-за отмены Матча звёзд КХЛ? Мы решили сделать вам подарок — и провести уникальный Матч звёзд «Авангарда» на ГУМ-Катке 7 февраля.



Наши мероприятия на открытом воздухе становятся доброй традицией: в прошлом году это был лёд у «Арены Балашиха», в этом выходим на новый уровень! В состав четырёх команд, названных районами Омска, войдут игроки, ветераны и руководство «Авангарда», воспитанники нашей хоккейной академии, а также селебрити.



Сбор болельщиков в 12:00, в программе: мастер-шоу, конкурсы и гала-матч в формате 4х4», — говорится в сообщении.