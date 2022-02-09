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Расписание первого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Расписание первого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года стартует сегодня, 9 февраля, в Пекине (Китай). В первой встрече турнира сыграют сборные России и Швейцарии. Матч начнётся 9 февраля в 11:40 мск.

Расписание первого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года:

9 февраля:
11:40. Россия — Швейцария — «Россия 1»;

16:10. Чехия — Дания — сайт «Матч ТВ».

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует сегодня, 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступит в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A сойдутся сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали Финляндия, Швеция, Латвия и Словакия.

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