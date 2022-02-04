Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нравится, как играют клубы Разина». Сушинский о возможном преемнике Хартли в «Авангарде»

«Нравится, как играют клубы Разина». Сушинский о возможном преемнике Хартли в «Авангарде»
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о возможном новом главном тренере омской команды. Сейчас «ястребами» руководит канадский специалист Боб Хартли, приведший клуб к Кубку Гагарина — 2021.

«Андрей Разин? Знаете, мне видится этот вариант хорошим. Вернее, скажу так, было бы интересно посмотреть на это, увидеть, справится ли Разин с «большой» командой. Честно говоря, мне нравится, как играет «Северсталь». Хотя снова уточню, нравится, в какой хоккей играют команды Разина. Андрей хорошо работает с молодёжью, но ведь гипотетически в том же Омске молодых игроков будет не так много. Да и стоят перед командами совершенно разные задачи. Вот именно поэтому было бы интересно увидеть этого специалиста в «большой» команде», — приводит слова Сушинского BetOn Mobile.

Новость по теме
«В КХЛ сейчас вообще нет вариантов лучше Хартли». Сушинский — о достоинствах тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022