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КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат
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КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат.

16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.

«Мы все будем болеть за наших ребят на главных играх четырёхлетия. КХЛ постаралась сделать всё возможное для того, чтобы игроки, выступающие за 10 сборных — а это 120 человек из 22 клубов КХЛ, — смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну.

Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведение Олимпийских игр. Нам было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов в эфире Первого канала.

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