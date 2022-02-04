Три игрока сборной США по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус

Защитники сборной США по хоккею Стивен Кэмпфер и Джейк Сандерсон, а также нападающий команды Энди Мили сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает United Press International со ссылкой на федерацию хоккея США.



Они попали в COVID-протокол и теперь находятся на изоляции. Сандерсон в данный момент пребывает в Лос-Анджелесе, Мили и Кэмпфер — в Пекине.



Сборная США проведёт первый матч на Олимпийских играх — 2022 с командой Китая 10 февраля.

Напомним, Олимпийские игры начались 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует 9 февраля, он продлится до 20 февраля. В группе A сойдутся сборные Канады, США, Германии и Китая. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. Группа C состоит из Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.