Контрольный матч олимпийской сборной России по хоккею с командой Латвии отменён

Контрольный матч олимпийской сборной России с Латвией перед стартом Игр-2022 отменён, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе российской сборной.

Встреча должна была состояться 5 февраля.

Ранее сообщалось, что семеро игроков сборной Латвии по хоккею сдали положительный ковид-тест по прилёте в Пекин.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Сборная Латвии в одной группе сыграет с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

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