Стали известны сочетания звеньев, в которых тренируется сборная России на Олимпиаде

Стали известны сочетания звеньев, в которых мужская сборная России по хоккею вышла на субботнюю тренировку на Олимпиаде в Пекине.
Игроки занимались в следующих сочетаниях:
Вратари: Федотов, Самонов, Билялов;
Белые: Галиев, Шипачёв, Григоренко, Нестеров, Никишин;
Красные: Гусев, Семенов, Грицюк, Телегин, Елесин;
Синие: Ткачёв, Карнаухов, Воронков, Яковлев, Минулин;
Зелёные: Слепышев, Андронов, Чибисов, Шарипзянов, Войнов;
Чёрные: Кузьменко, Кадейкин, Марченко, Каюмов, Мухамадуллин.
Зимние Олимпийские игры начались в Китае 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.
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