Стали известны сочетания звеньев, в которых тренируется сборная России на Олимпиаде

Стали известны сочетания звеньев, в которых мужская сборная России по хоккею вышла на субботнюю тренировку на Олимпиаде в Пекине.



Игроки занимались в следующих сочетаниях:



Вратари: Федотов, Самонов, Билялов;



Белые: Галиев, Шипачёв, Григоренко, Нестеров, Никишин;



Красные: Гусев, Семенов, Грицюк, Телегин, Елесин;



Синие: Ткачёв, Карнаухов, Воронков, Яковлев, Минулин;



Зелёные: Слепышев, Андронов, Чибисов, Шарипзянов, Войнов;



Чёрные: Кузьменко, Кадейкин, Марченко, Каюмов, Мухамадуллин.



Зимние Олимпийские игры начались в Китае 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.