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Стали известны сочетания звеньев, в которых тренируется сборная России на Олимпиаде

Стали известны сочетания звеньев, в которых тренируется сборная России на Олимпиаде
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Стали известны сочетания звеньев, в которых мужская сборная России по хоккею вышла на субботнюю тренировку на Олимпиаде в Пекине.

Игроки занимались в следующих сочетаниях:

Вратари: Федотов, Самонов, Билялов;

Белые: Галиев, Шипачёв, Григоренко, Нестеров, Никишин;

Красные: Гусев, Семенов, Грицюк, Телегин, Елесин;

Синие: Ткачёв, Карнаухов, Воронков, Яковлев, Минулин;

Зелёные: Слепышев, Андронов, Чибисов, Шарипзянов, Войнов;

Чёрные: Кузьменко, Кадейкин, Марченко, Каюмов, Мухамадуллин.

Зимние Олимпийские игры начались в Китае 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.

Календарь матчей хоккейного турнира на ОИ-2022.

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