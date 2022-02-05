«Он особенный игрок». Вратарь «Миннесоты» оценил Кирилла Капризова

Канадский вратарь команды НХЛ «Миннесота Уайлд» Кэм Тальбо оценил игровые качества своего российского одноклубника Кирилла Капризова перед «Матчем звёзд» лиги, на который они оба получили приглашение.
«Мне кажется, ребята, вы и сами всё видите. Его скорость, его техника, его хоккейной чутье… Всё это он демонстрирует в каждом матче. Он постоянно создает опасные моменты и умеет действовать разными способами. За его игрой действительно приятно наблюдать, он делает других парней лучше. И я считаю, что он полностью заслужил право находиться здесь
Могу ли я сравнить его с кем-то еще из лиги? Мне кажется, у него есть свой особый стиль. Он даёт нам энергию в каждой игре, и я очень рад за этого парня. Плюс в каждом матче он играет с большой самоотдачей и старается действовать как можно более активно. У него получается отлично взаимодействовать с Цуккарелло, а ещё он всегда старается помочь команде добиться победы. Он особенный игрок, и нам повезло, что он играет в нашей команде.
Попадёт ли он еще когда-нибудь на «Матч звёзд»? Абсолютно точно. Для него это первое приглашение, но они ещё будут. В этом сезоне он действительно производит впечатление на всех. И я уверен, что он продолжит в том же духе», — приводит слова Тальбо официальный сайт НХЛ на русском языке.
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