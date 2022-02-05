С. Фёдоров: отсутствие товарищеских матчей перед Олимпиадой – не катастрофа и не проблема

52-летний российский специалист Сергей Фёдоров, входящий в тренерский штаб сборной России, высказался об отсутствии контрольных матчей перед Олимпийскими играми – 2022 в Пекине (Китай).

«Отсутствие товарищеских матчей перед Олимпиадой – не катастрофа и не проблема. Почему у ребят не было игровой практике, мы в Новогорске провели три встречи. Это именно то, что было надо. В связи с ковид-протоколом нам удалось избежать последствий для своей сборной. Даже судьи там были из тренерского штаба», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Сборная Латвии в одной группе сыграет с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

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