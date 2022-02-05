Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Фёдоров не сумел оценить предложение КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат

Сергей Фёдоров не сумел оценить предложение КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат
Сергей Фёдоров
Комментарии

Тренер сборной России по хоккею Сергей Фёдоров высказался на тему предложения КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«Как отношусь к тому, что регулярку КХЛ отменят? Не задавался этим вопросом. Сейчас нахожусь в Пекине, все мысли об Олимпиаде, нашей команде и достойном выступлении. Не следил за последними новостями. Понимаю, вопрос серьёзный, но не смогу дать свою оценку, потому что не следил», — приводит слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее стало известно, что руководство КХЛ предложило не доигрывать регулярный чемпионат. 16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.

Также Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликуется после 10 февраля.

Новость по теме
С. Фёдоров: отсутствие товарищеских матчей перед Олимпиадой – не катастрофа и не проблема
Новость по теме
С.Фёдоров, Нестеров и Кузьменко участвуют в тренировке сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022