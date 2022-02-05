Сергей Фёдоров не сумел оценить предложение КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат

Тренер сборной России по хоккею Сергей Фёдоров высказался на тему предложения КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.



«Как отношусь к тому, что регулярку КХЛ отменят? Не задавался этим вопросом. Сейчас нахожусь в Пекине, все мысли об Олимпиаде, нашей команде и достойном выступлении. Не следил за последними новостями. Понимаю, вопрос серьёзный, но не смогу дать свою оценку, потому что не следил», — приводит слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Ранее стало известно, что руководство КХЛ предложило не доигрывать регулярный чемпионат. 16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.



Также Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликуется после 10 февраля.

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