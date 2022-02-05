С. Фёдоров сравнил участие в Олимпийских играх в качестве тренера и игрока

52-летний российский специалист Сергей Фёдоров, входящий в тренерский штаб сборной России, рассказал о разнице в Олимпийских играх в роли тренера и игрока, а также выразил мнение об условиях проживания.

«Сравнить Олимпиаду в качестве игрока и тренера? Кроме Солт-Лейк-Сити, мы долго летели, чтобы приехать в другую страну. Сейчас как тренеру нагрузки немного поменьше, но интенсивность тренировочного процесса сохраняется. Для меня это новый процесс, надо его изучать, получать опыт.

Условия для проживания хорошие, много атлетов видишь. Слава богу, мы живём в своём корпусе. Будем стараться избегать людных мест», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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