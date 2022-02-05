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«Имеем представление о команде». Ковальчук высказался о матче со Швейцарией

«Имеем представление о команде». Ковальчук высказался о матче со Швейцарией
Илья Ковальчук
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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о важности просмотра тренировок соперников на фоне отмены запланированных контрольных матчей.

«Мы здесь второй день и пока не ходили на тренировки соперников. Но планируем посещать. К сожалению, отменяются запланированные контрольные матчи. Значит, будем смотреть тренировки. Уже надо готовиться к матчу со сборной Швейцарии. Посмотрели много видео, имеем представление о команде», — приводит слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Мужской хоккейный турнир начнётся на Олимпиаде 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Сборная Латвии в одной группе сыграет с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

Календарь матчей хоккейного турнира ОИ-2022.

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