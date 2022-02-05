В НХЛ не исключили возможность переноса драфта из Монреаля

Драфт НХЛ могут перенести из Монреаля (Канада) в другое место, если в провинции Квебек до июля не отменят ограничения на посещаемость массовых мероприятий, введённых в рамках борьбы с COVID-19, заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
«Если ограничения останутся, нам придётся задуматься, не стоит ли организовать драфт не в Монреале, а где-то ещё. Но мы надеемся, что меры безопасности и сама пандемия к этому времени уже не будут так сильно влиять на нашу жизнь», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ на русском языке.
Драфт НХЛ в 2022 году должен состояться 7 и 8 июля.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сказал, что драфт, вероятно, придётся провести виртуально в третий раз подряд. Однако Беттмэн заметил, что существует возможность организовать его в другом месте, где нет ограничений на посещаемость.
Комиссионер намерен проконсультироваться со Стивом Майером, отвечающим в НХЛ за организацию мероприятий, чтобы понять, сколько времени потребуется для переноса драфта в другой город.
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