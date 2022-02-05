С. Фёдоров: после сомнительного теста меня изолировали, сидел в номере полтора дня

52-летний российский специалист Сергей Фёдоров, входящий в тренерский штаб сборной России, сообщил, что из-за подозрительного теста на коронавирус ему пришлось длительное время находиться в изоляции в номере отеля.

«Конечно, знаний нет, но не совсем приятная тема, почему да как. После сомнительного теста меня изолировали, сидел в номере полтора дня. Занятие было интенсивным из-за того, что матч с Латвией отменили. Не в курсе, почему матч отменили, но думаю, что-то связано с ковид-протоколом. В сборной России все, кто был замечен, прошли повторный тест, всё хорошо», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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