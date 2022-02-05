«Вашингтон» отреагировал на поступок Капризова, выложив мем с Человеками-пауками

«Вашингтон Кэпиталз» на официальной странице в «Твиттере» отреагировал на поступок нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на Матче звёзд НХЛ. Российский форвард вышел на лёд в свитере капитана «столичных» Александра Овечкина.
Капризов переоделся в его свитер перед одним из конкурсов.
«Вашингтон» выложил мем с двумя Человеками-пауками с лицами Овечкина и Капризова, которые указывают друг на друга.
Напомним, среди всех хоккеистов, которые приняли участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2022, оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а также форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, вызванный на звёздный уик-энд дополнительным голосованием. В Матче звёзд должен был принять участие и другой нападающий «столичных», Александр Овечкин, но он сдал положительный тест на коронавирус.
Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
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