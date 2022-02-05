Сергей Фёдоров объяснил, в чём заключается его фронт работ в составе сборной России

52-летний российский специалист Сергей Фёдоров, входящий в тренерский штаб сборной России по хоккею, объяснил, в чём заключается его фронт работ в команде на Олимпийских играх.

«Фронт работ у меня обширный, но это немного преувеличено, что я много работаю с центральным. С центральными мы не сделали тот объём, который был запланирован, но это не помешает им выполнить то, что надо для команды.

Тройной золотой клуб? Главное — здоровье и победа нашей команды, а личные моменты — на втором плане», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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