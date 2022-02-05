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«Меня бы точно освистали». Уилсон предугадал, что трибуны негативно отреагируют на него

«Меня бы точно освистали». Уилсон предугадал, что трибуны негативно отреагируют на него
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С нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном перед «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ произошёл забавный момент.

«Хорошо, что нас не объявляли индивидуально. Меня бы точно освистали», — сказал Уилсон своему партнёру по команде Евгению Кузнецову.

После этого хоккеистов стали объявлять индивидуально, и Том Уилсон оказался прав. Когда пришла его очередь, болельщики освистали игрока «столичных».

«Успешно справился, Том!» — прокомментировал момент Sportsnet в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Напомним, сегодня прошло «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ. Кузнецов занял последнее место в конкурсе на скоростной пробег, а Уилсон — предпоследнее в конкурсе на самый сильный бросок.

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