«Всё было заранее подстроено, так и знайте». Василевский о голе Крайдера в стиле Кучерова
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал гол нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Крайдера, представляющего Столичный дивизион на Матче звёзд НХЛ – 2022, без броска при исполнении буллита в стиле российского форварда «молний» Никиты Кучерова.
«Отличный финт, просто классный. Но всё было заранее подстроено, так и знайте», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.
Отметим, что 30-летний американский форвард реализовал попытку таким образом именно в ворота российского голкипера.
Напомним, Кучеров впервые придумал этот «трюк» ещё в марте 2017 года, когда использовал данный приём, чтобы забить гол в серии буллитов тогдашнему вратарю «Баффало Сэйбрз» Робину Ленеру.
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