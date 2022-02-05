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Овечкин выложил видео с прогулки с собакой. Россиянин должен находиться на карантине

Овечкин выложил видео с прогулки с собакой. Россиянин должен находиться на карантине
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выложил в своём «инстаграме» «сториз» с прогулки с собакой.

2 февраля российский форвард попал в COVID-протокол НХЛ, поэтому он должен находиться на карантине. Из-за коронавируса Овечкин пропускает Матч звёзд НХЛ, проходящий в Лас-Вегасе.

Напомним, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам. В текущем сезоне российский нападающий в 46 матчах забил 29 голов и отдал 29 результативных передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками.

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