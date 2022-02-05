«В восторге от всего происходящего». Капризов поделился впечатлениями от Матча звёзд НХЛ
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от участия в Матче звёзд НХЛ.
«Конечно, мне очень приятно находиться здесь. Уверен, что получу потрясающий опыт. Здесь мы увидим техничный хоккей высочайшего класса. Для меня будет очень весело и увлекательно сыграть в Матче звёзд. И в целом я в восторге от всего происходящего. Не сомневаюсь, что всё пройдёт очень круто. С кем бы я хотел сыграть в одной тройке? Не думал об этом. Не могу выделить кого-то одного, со всеми хочется сыграть», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее Кирилл Капризов на Матче звёзд НХЛ вышел на лёд в свитере капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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