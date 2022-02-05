Капризов ответил на вопрос, был ли Александр Овечкин его любимым игроком в детстве
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в ходе Матча звёзд НХЛ ответил на вопрос, был ли российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин его любимым игроком в детстве.
«Был ли Ови моим любимым игроком в детстве? Не могу сказать, что у меня был какой-то один любимый игрок. Я старался следить за всеми русскими ребятами в НХЛ, потому что здесь играют лучшие из лучших. Постоянно смотрел за их игрой, и мне нравились очень многие игроки. Среди них были и Овечкин, и Кузнецов, и Тарасенко…» — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее Кирилл Капризов на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги вышел на лёд в свитере капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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