Кузнецов о Капризове: приятно видеть, как юный игрок из России становится суперзвездой НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о российском форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.
«О, Кирилл — отличный парень. Я давно и хорошо его знаю. Ранее я уже был знаком с его отцом, а с матерью познакомился сегодня. Очень приятно видеть, как молодой игрок приезжает из России и становится здесь суперзвездой. Невероятно рад за него, он потрясающий игрок и отличный человек. И могу сказать, что с ним у «Миннесоты» отличное будущее.
Конечно, переезд в другую страну — это большой вызов для молодого игрока. Но, по словам Кирилла, у него отличные партнёры по команде. Плюс ему помогает генеральный менеджер клуба, тренерский штаб и другие. Вокруг него много хороших людей, которые всегда готовы ему помочь.
Окружение играет большую роль. Когда люди поддерживают и помогают тебе, ты сразу же расцветаешь как цветок на солнце. Я вижу, что он в хороших руках и что сейчас он по-настоящему счастлив от того, где находится», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Кроме того, Кузнецов добавил, что Капризов тоже обладает отличным чувством юмора и любит пошутить.
- 5 февраля 2022
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