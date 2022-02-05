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Капризов прокомментировал пропуск Матча звёзд из-за коронавируса Овечкиным

Капризов прокомментировал пропуск Матча звёзд из-за коронавируса Овечкиным
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о пропуске Матча звёзд НХЛ российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Конечно, очень жаль, что нет Овечкина. С ним здесь было бы ещё больше русских ребят. Мне бы было очень интересно с ним пообщаться. Всё-таки он очень опытный боец. Может быть, он бы подсказал мне что-нибудь… Раньше мы с ним иногда пересекались. В последний раз виделись во время чемпионата мира, когда играли вместе за сборную России. Он очень хороший парень, всегда всем помогает. И, конечно, он отличный игрок» — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее Кирилл Капризов на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги вышел на лёд в свитере капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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