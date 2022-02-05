НХЛ проведёт несколько матчей следующего сезона в Финляндии и Чехии

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн на пресс-конференции перед началом звёздного уик-энда в Лас-Вегасе заявил, что НХЛ проведёт несколько матчей следующего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ в Финляндии и Чехии. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
Беттмэн объявил, что предсезонные матчи пройдут в Швейцарии и Германии, а встречи регулярного сезона — в Финляндии и Чехии. Участвующие команды, даты и города матчей будут объявлены позднее.
В последний раз лига проводила матч за пределами Северной Америки в ноябре 2019 года. Тогда в Стокгольме «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Баффало Сэйбрз» (5:3).
Ранее стало известно, что драфт НХЛ могут перенести из Монреаля (Канада) в другое место, если в провинции Квебек до июля не отменят ограничения на посещаемость массовых мероприятий, введённых в рамках борьбы с COVID-19.
- 5 февраля 2022
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