НХЛ проведёт несколько матчей следующего сезона в Финляндии и Чехии

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн на пресс-конференции перед началом звёздного уик-энда в Лас-Вегасе заявил, что НХЛ проведёт несколько матчей следующего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ в Финляндии и Чехии. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



Беттмэн объявил, что предсезонные матчи пройдут в Швейцарии и Германии, а встречи регулярного сезона — в Финляндии и Чехии. Участвующие команды, даты и города матчей будут объявлены позднее.



В последний раз лига проводила матч за пределами Северной Америки в ноябре 2019 года. Тогда в Стокгольме «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Баффало Сэйбрз» (5:3).

Ранее стало известно, что драфт НХЛ могут перенести из Монреаля (Канада) в другое место, если в провинции Квебек до июля не отменят ограничения на посещаемость массовых мероприятий, введённых в рамках борьбы с COVID-19.