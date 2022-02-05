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Кузнецов: назову ли я когда-нибудь домашнее животное в честь Капризова? Ну уж нет!

Кузнецов: назову ли я когда-нибудь домашнее животное в честь Капризова? Ну уж нет!
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о том, что российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов назвал своего кота в честь игрока «столичных».

«Мы давно знакомы с Капризовым и вместе играли за сборную России. И он как-то рассказывал мне, что у него есть кот по имени Кузи. И его очень давно так назвали в мою честь. Так что чем старше я становлюсь, тем больше всего узнаю.

Назову ли я когда-нибудь домашнее животное в честь Капризова? Ну уж нет!» — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов перед Матчем звёзд НХЛ признался, что назвал своего кота Кузи в честь форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

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