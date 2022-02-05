Андрей Василевский объяснил, благодаря чему он держит стабильно высокий уровень

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский объяснил, за счёт чего у него получается выступать на стабильно высоком уровне. С 2015 года он одержал больше всех побед в лиге (208), проведя 322 матча.



«Эта рутина не длится часами, но в мой день регулярно входят растяжки. Я это делаю и после тренировок, и после матчей. Какие-то упражнения из йоги, но ничего сумасшедшего. Когда ты проводишь больше 50 матчей в регулярном чемпионате, то должен быть свежим и гибким. Очень важно не получить травму. Сколько я себя помню, постоянно тянулся, делал разминки и заминки. Ещё отец мне в детстве говорил: «Ты можешь быть хорошим голкипером. Но если получил травму, то можешь потерять целый сезон». А этого никто не хочет», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.