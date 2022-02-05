Капризов рассказал, как готовил свой номер с переодеванием в свитер Александра Овечкина

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как готовил свой номер на «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ с переодеванием в свитер Александра Овечкина. Молодой россиянин прежде всего спросил разрешения у самого капитана «Вашингтон Кэпиталз».

«Он одобрил. Давай, — сказал, — круто получится», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.



После этого россиянин отправился за помощью к сотруднице лиги, отвечавшей за реквизит.



«Свитер Овечкина мы тебе, понятно, дадим. Что ещё нужно?» — сказала она.



«Хорошо бы ещё его шлем. И праворукую клюшку. С сединой в волосах тоже неплохо бы что-то придумать. И ещё чем-нибудь чёрным верхний зуб закрасить», — ответил Капризов.



Однако от грима Капризов в последний момент решил отказаться.



«С волосами мне, наверное, стоило самому подготовиться, их всё-таки трудно сделать так, чтоб было похоже. А с зубом в итоге решил не заморачиваться — решил, что свитера, шлема и клюшки хватит.



Очень тяжело оказалось с праворукой клюшкой. Мне, наверное, стоило сперва попробовать, потренироваться, а я, получается, с чистого листа вышел. Она ещё и длинновата для меня оказалась. Повезло, что вратарь позволила ей забить. Если честно, я даже не видел, что мне судьи поставили. Может быть, некоторые из них не до конца поняли, что я не своей клюшкой бью. Могли подумать, что я и не хоккеист вообще. Надеюсь, что хоть болельщики увидели, что у меня клюшка, как у Овечкина.



У кого взял клюшку? У Ови!



Да нет же, шучу. Но я действительно попробовал сделать всё как у Ови. Даже замотать клюшку постарался, как у него, и написал на ней «Ovechkin». Кузи помог маленько. Даже не знаю, чья это клюшка была. Просто попросил дать мне праворукую. Идею с Gatorade тоже с Кузей придумали. Утром в «Инстаграме» попалось видео, где Ови на разминке Gatorade фигачит. Вот, думаю, надо так же сделать», — объяснил Капризов.