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Капризов рассказал, как готовил свой номер с переодеванием в свитер Александра Овечкина

Капризов рассказал, как готовил свой номер с переодеванием в свитер Александра Овечкина
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как готовил свой номер на «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ с переодеванием в свитер Александра Овечкина. Молодой россиянин прежде всего спросил разрешения у самого капитана «Вашингтон Кэпиталз».

«Он одобрил. Давай, — сказал, — круто получится», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.

После этого россиянин отправился за помощью к сотруднице лиги, отвечавшей за реквизит.

«Свитер Овечкина мы тебе, понятно, дадим. Что ещё нужно?» — сказала она.

«Хорошо бы ещё его шлем. И праворукую клюшку. С сединой в волосах тоже неплохо бы что-то придумать. И ещё чем-нибудь чёрным верхний зуб закрасить», — ответил Капризов.

Однако от грима Капризов в последний момент решил отказаться.

«С волосами мне, наверное, стоило самому подготовиться, их всё-таки трудно сделать так, чтоб было похоже. А с зубом в итоге решил не заморачиваться — решил, что свитера, шлема и клюшки хватит.

Очень тяжело оказалось с праворукой клюшкой. Мне, наверное, стоило сперва попробовать, потренироваться, а я, получается, с чистого листа вышел. Она ещё и длинновата для меня оказалась. Повезло, что вратарь позволила ей забить. Если честно, я даже не видел, что мне судьи поставили. Может быть, некоторые из них не до конца поняли, что я не своей клюшкой бью. Могли подумать, что я и не хоккеист вообще. Надеюсь, что хоть болельщики увидели, что у меня клюшка, как у Овечкина.

У кого взял клюшку? У Ови!

Да нет же, шучу. Но я действительно попробовал сделать всё как у Ови. Даже замотать клюшку постарался, как у него, и написал на ней «Ovechkin». Кузи помог маленько. Даже не знаю, чья это клюшка была. Просто попросил дать мне праворукую. Идею с Gatorade тоже с Кузей придумали. Утром в «Инстаграме» попалось видео, где Ови на разминке Gatorade фигачит. Вот, думаю, надо так же сделать», — объяснил Капризов.

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