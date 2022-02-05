Кожевников: правильное предложение не доигрывать регулярку КХЛ. Здоровье — важная вещь

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предложении КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«Правильное предложение КХЛ. Меньше контактов — меньше болезни. Конечно, из-за досрочного завершения регулярного чемпионата нарушается спортивный принцип. Но решили вот так, ничего не изменить. Здоровье — тоже важная вещь», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что руководство КХЛ предложило не доигрывать регулярный чемпионат. 16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.



Также Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликуется после 10 февраля.