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Форвард «Сан-Хосе»: когда я был помоложе, обожал смотреть хайлайты с Овечкиным в YouTube

Форвард «Сан-Хосе»: когда я был помоложе, обожал смотреть хайлайты с Овечкиным в YouTube
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер прокомментировал пропуск российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным Матча звёзд НХЛ из-за коронавируса.

«Овечкин? Когда я был помоложе, обожал смотреть его хайлайты в YouTube. Я очень хотел сыграть против него тут, жаль, что ковид этому помешал», — приводит слова Майера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам. В текущем сезоне российский нападающий в 46 матчах забил 29 голов и отдал 29 результативных передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками.

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