Сушинский — о предложении завершить регулярку КХЛ: спортивного принципа никакого уже нет

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о предложении КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«Спортивного принципа нет уже никакого. Здесь только человеческий принцип и пандемия. В НХЛ же сократили чемпионат. Понятно, что каким-то командам будет обидно. Однозначного решения здесь нет. Хотя я бы играл и в мае, и дальше. Сделать допсоглашения к контрактам. Непонятно, что делать тем, кто не попадает в плей-офф. Тренироваться смысла нет. Распускать ребят? Как платить зарплату? Вопросов много», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что руководство КХЛ предложило не доигрывать регулярный чемпионат. 16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.