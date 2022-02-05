Драйзайтль: скоро Овечкин обгонит Ягра — и это просто не укладывается в голове
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал пропуск российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным Матча звёзд НХЛ из-за коронавируса.
«Скоро Овечкин обгонит Ягра в споре снайперов всех времен — и это просто не укладывается в голове. С годами Ови становится лучше и лучше. Это, конечно, впечатляет. Круто, что все мы можем быть этому свидетелями», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам.
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