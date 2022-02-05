Кузнецов: мечтаю быть рядом с Овечкиным в момент, когда он забьёт Тот Самый Гол

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о российском капитане «столичных» Александре Овечкине и о его погоне за рекордом Уэйна Гретцки, до которого осталось всего лишь 135 голов
«На самом деле, я мечтаю быть рядом с ним в тот момент, когда он забьёт Тот Самый Гол. Мы никогда не говорим об этом, но я надеюсь, шаг за шагом, матч за матчем дойдём до этого момента. А вообще, вы знаете, я иногда на эмоциях начинаю его учить, как надо было сыграть в том или ином эпизоде, а потом сажусь на скамейку, вспоминаю, сколько голов он забил за карьеру, и понимаю, что, наверное, слегка погорячился. Про таких, как Ови, говорят, что их потрогал бог. Мы не сразу осознаём, с кем рядом играем, с кем делим раздевалку. Ови — мой друг, но я с каждым днём испытываю к нему всё больше и больше уважения», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 5 февраля 2022
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