Стэмкос: Василевский — лучший вратарь мира. В каждом матче он пашет чуть ли не больше всех

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мыслями о вратаре команды Андрее Василевском.
«Я думаю, что из «Тампы» на Матч звёзд каждый год может приезжать по четыре-пять парней. Игроков нашей команды отличает мастерство. И я рад, что здесь, в Лас-Вегасе, могу хорошо провести время со своими одноклубниками — Хедманом и Васи. Этот матч — отличная возможность сбросить стресс, который накопился в ходе сезона.
Если говорить о Василевском, то он на каждой тренировке, в каждом матче пашет чуть ли не больше всех. Мы не удивлены, что он из года в год проводит такой сильный чемпионат. Он очень хорош в плей-офф, особенно в двух последних сезонах. И не просто так завоевал «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок в кубковых матчах. Мы считаем, что Вася — лучший вратарь мира. И он это постоянно доказывает», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 5 февраля 2022
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