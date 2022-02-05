Стэмкос: Василевский — лучший вратарь мира. В каждом матче он пашет чуть ли не больше всех

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мыслями о вратаре команды Андрее Василевском.

«Я думаю, что из «Тампы» на Матч звёзд каждый год может приезжать по четыре-пять парней. Игроков нашей команды отличает мастерство. И я рад, что здесь, в Лас-Вегасе, могу хорошо провести время со своими одноклубниками — Хедманом и Васи. Этот матч — отличная возможность сбросить стресс, который накопился в ходе сезона.



Если говорить о Василевском, то он на каждой тренировке, в каждом матче пашет чуть ли не больше всех. Мы не удивлены, что он из года в год проводит такой сильный чемпионат. Он очень хорош в плей-офф, особенно в двух последних сезонах. И не просто так завоевал «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок в кубковых матчах. Мы считаем, что Вася — лучший вратарь мира. И он это постоянно доказывает», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.