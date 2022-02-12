Расписание трансляций игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 12 февраля в Пекине (Китай). В этот день сборная России сыграет с Чехией.



Расписание трансляций четвёртого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 12 февраля:



Группа А:

7:10. Канада — США — «Матч ТВ»; «Матч! Игра»;



11:40. Германия — Китай — «Матч! Игра»;



Группа B:

16:10. Россия — Чехия — «Россия 1»;



16:10. Швейцария — Дания.



Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A играют сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.