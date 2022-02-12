Расписание четвёртого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 12 февраля в Пекине (Китай). В этот день сборная России проведёт свой заключительный матч на групповом этапе и сыграет с Чехией.
Расписание четвёртого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 12 февраля:
Группа А:
07:10. Канада — США;
11:40. Германия — Китай;
Группа B:
16:10. Россия — Чехия;
16:10. Швейцария — Дания.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A играют сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.
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