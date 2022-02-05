Женские сборные Чехии и Японии по хоккею одержали вторые победы на Олимпиаде-2022

Женская сборная Чехии по хоккею одержала вторую победу в матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с командой Швеции со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».
За чешскую сборную отличились Тереза Ванишова, оформившая дубль, и Клара Гимларова. Швеция ответила шайбой Эммы Мурен.
Ранее Чехия обыграла Китай (3:1), а Швеция потерпела поражение во встрече с Японией (1:3).
В параллельном матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) женская сборная Японии по хоккею крупно обыграла команду Дании со счётом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».
В составе сборной Японии шайбы забросили Хикару Ямасита, Харука Токо, Руи Укита, Аяка Токо, Аои Сига и Харуна Ёнэяма. Голы у датчанок забили Миа Бау и Йозефин Якобсен.
Ранее сборная Японии обыграла Швецию (3:1), а Дания уступила Китаю (1:3).
- 5 февраля 2022
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