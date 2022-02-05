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Женские сборные Чехии и Японии по хоккею одержали вторые победы на Олимпиаде-2022

Женские сборные Чехии и Японии по хоккею одержали вторые победы на Олимпиаде-2022
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Женская сборная Чехии по хоккею одержала вторую победу в матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с командой Швеции со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».

За чешскую сборную отличились Тереза Ванишова, оформившая дубль, и Клара Гимларова. Швеция ответила шайбой Эммы Мурен.

Ранее Чехия обыграла Китай (3:1), а Швеция потерпела поражение во встрече с Японией (1:3).

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
05 февраля 2022, суббота. 11:40 МСК
Чехия
Окончен
3 : 1
Швеция
1:0 Ванишова – 18:23' (5x5)   2:0 Гимларова – 33:56' (4x5)   2:1 Мурен (Юханссон, Андрессон) – 39:16' (5x5)   3:1 Ванишова – 54:31' (5x5)

В параллельном матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) женская сборная Японии по хоккею крупно обыграла команду Дании со счётом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе сборной Японии шайбы забросили Хикару Ямасита, Харука Токо, Руи Укита, Аяка Токо, Аои Сига и Харуна Ёнэяма. Голы у датчанок забили Миа Бау и Йозефин Якобсен.

Ранее сборная Японии обыграла Швецию (3:1), а Дания уступила Китаю (1:3).

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
05 февраля 2022, суббота. 11:40 МСК
Япония
Окончен
6 : 2
Дания
1:0 Ямасита (Ёнэяма, Миура) – 10:46' (5x5)   2:0 Токо (Сига, Токо) – 12:08' (5x5)   3:0 Укита – 13:50' (5x5)   4:0 Токо (Токо) – 22:53' (5x5)   4:1 Бау (Йенсен) – 29:16' (5x5)   5:1 Сига (Кубо, Токо) – 39:54' (5x4)   6:1 Ёнэяма (Ямасита, Коикэ) – 48:02' (5x5)   6:2 Якобсен (Перссон, Вейс) – 59:55' (5x4)
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