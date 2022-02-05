Вадим Шипачёв рассказал о жизни спортсменов в Олимпийской деревне в Пекине

Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачёв поделился мнением о жизни в Олимпийской деревне.

«Мы живём в четырёхкомнатной квартире. Вместе со мной Галиев, Гусев и Билялов. У каждого своя комната. Условия нормальные. Единственное — нет телевизора, неудобно будет смотреть соревнования, придётся на планшетах.



Девушки из женской сборной России говорили, что еда в деревне однообразная? Еда нормальная, выбор есть. Те же макароны, курица, которые мы всегда едим. Но, если долго питаться в одном месте, везде еда покажется однообразной, даже в России. Вчера вот ел утку по-пекински, вкусно. Ещё пробовал какой-то китайский суп, но он мне показался острым.



Можем ли мы свободно передвигаться по Олимпийской деревне? Да, уже видел Михала Чайковски из сборной Словакии, Микса Индрашиса из Латвии. Но стараемся поменьше контактировать со спортсменами из других видов, сами понимаете, какая тут ситуация.



Не раздражают ли маски, которые приходится постоянно носить? Да, такая же проблема. Перед церемонией и на ней пришлось долго быть в масках, уши действительно заболели. Но что поделать — по-другому никак. Видел у кого-то маски на резинках, это удобнее, но нам такие пока не выдавали. Некоторые фигуристы даже тренировались в масках? В тренажёрном зале в деревне мы тоже все в масках, несмотря на то что, кроме нас, там никого нет. В зале везде камеры стоят, решили не рисковать и не снимать. Хотя тренироваться в маске очень неудобно, не представляю, как можно на льду катать программу в ней. На стадионе мы постоянно в масках, снимаем их только перед выходом на лёд на скамейке», — приводит слова Шипачёва Sport24.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022